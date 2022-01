Ali, 80 anni dalla nascita. Sky Sport ripropone la miniserie con Federico Buffa (Di lunedì 17 gennaio 2022) A 80 anni dalla nascita del più grande Sportivo di tutti i tempi Sky Sport ripropone la produzione originale #SkyBuffaRacconta Ali, la miniserie in tre puntate girata in America, nei luoghi in cui ha vissuto ed è stato protagonista “The Greatest”.“È stato decisivo per uomini decisivi, ha detto di no quando gli sarebbe convenuto dire di sì, ma siccome... Leggi su digital-news (Di lunedì 17 gennaio 2022) A 80del più grandeivo di tutti i tempi Skyla produzione originale #SkyRacconta Ali, lain tre puntate girata in America, nei luoghi in cui ha vissuto ed è stato protagonista “The Greatest”.“È stato decisivo per uomini decisivi, ha detto di no quando gli sarebbe convenuto dire di sì, ma siccome...

Advertising

fedesene : Grazie ad Antonio Ferrari (@ferrariant) per questo splendido videoeditoriale su 'Sulle ali della speranza'!… - fanpage : #Djokovic Se ti chiami Mehdi Ali puoi vivere 9 anni in un “hotel pieno di insetti”, se invece sei ricco puoi fare i… - SanjivRanjanJh1 : L’eredità di Muhammad Ali: oggi il pugile avrebbe 80 anni e la sua voce è più viva che mai - 5Gatti1 : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO??????????Carmen??328 2247456??NONNO ALI’ 17 ANNI E' IN CANILE DI BARLETTA?? APRITEGLI LE PORTE DEL VOSTRO CUORE HA… - MassimGiannini : RT @LaStampa: L’eredità di Muhammad Ali: oggi il pugile avrebbe 80 anni e la sua voce è più viva che mai -