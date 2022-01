Alessia Marcuzzi, purtroppo deve star lontana dalla figlia: la foto che commuove (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alessia Marcuzzi non ha bisogno di presentazioni difatti è una delle conduttrici più apprezzate dal panorama televisivo italiano. La conduttrice di recente ha postato una foto davvero commovente. Voi l’avete vista? Alessia Marcuzzi-AltranotiziaAlessia Marcuzzi nel 2021 ha festeggiato e tagliato il traguardo dei 25 anni a Mediaset e si è presa una pausa dalla TV. Anche a si parla, come preannunciato dal Corriere dello Sport, che sia in corso una trattativa per un programma che l’ha già vista protagonista. Di recente ha fatto commuovere i fan per una foto dolcissima. Di cosa si tratta? Alessia Marcuzzi e la triste notizia Alessia ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022)non ha bisogno di presentazioni difatti è una delle conduttrici più apprezzate dal panorama televisivo italiano. La conduttrice di recente ha postato unadavvero commovente. Voi l’avete vista?-Altranotizianel 2021 ha festeggiato e tagliato il traguardo dei 25 anni a Mediaset e si è presa una pausaTV. Anche a si parla, come preannunciato dal Corriere dello Sport, che sia in corso una trattativa per un programma che l’ha già vista protagonista. Di recente ha fattore i fan per unadolcissima. Di cosa si tratta?e la triste notizia...

Advertising

http_gayalaand : RT @_fr4ncesc0: alessia marcuzzi è in pole position per diventare la nuova conduttrice del grande fratello vip a settembre chiedetemi come… - _alicedonadio_ : RT @_fr4ncesc0: alessia marcuzzi è in pole position per diventare la nuova conduttrice del grande fratello vip a settembre chiedetemi come… - LaCasaDeiSogni6 : RT @_fr4ncesc0: alessia marcuzzi è in pole position per diventare la nuova conduttrice del grande fratello vip a settembre chiedetemi come… - CARMEN19EM : RT @_fr4ncesc0: alessia marcuzzi è in pole position per diventare la nuova conduttrice del grande fratello vip a settembre chiedetemi come… - ciprisupporter : RT @_fr4ncesc0: alessia marcuzzi è in pole position per diventare la nuova conduttrice del grande fratello vip a settembre chiedetemi come… -