(Di lunedì 17 gennaio 2022)si conoscono da 15 anni e dentro la casa del GF Vip hanno sempre avuto un bel rapporto. Nonostante il campione toscano sia un amico della cantante lirica, ha comunque ammesso che nelle litigate con Lulù Selassié è stata proprioad esagerare. In una sua recente diretta l’ex gieffino ha dichiarato che lanon può approfittarsi della sua posizione e dell’età perlacon Lulù.: “Lulù è una ragazza sensibile e si è sempre comportata benissimo”. “Ok che i ragazzi giovani devono portare rispetto alle persone mature, però chi è più grande non se ne deve approfittare. Quindi secondo me è anche vero chenon ci può marciare e non ...

Advertising

StraNotizie : Aldo Montano critica Katia Ricciarelli: “Basta fare la prepotente tirando in ballo età e carriera” - osarieme4 : Grande Fratello Vip, Aldo Montano difende Lulù e attacca Katia Ricciarelli: 'Prepotente perché è più grande' #gfvip - M_Ferrari237 : Chissà quando Katia nell'uscire dalla Casa, oltre rendersi conto della unanime avversità generata nel pubblico, ver… - ErikaM10212377 : RT @AEFFE___: MAMMAMIA ALDO MONTANO #GFVIP #avantiunaltropuredisera - Soley67337334 : RT @wildfiresqueen: IN CHE SENSO ALDO MONTANO HA DETTO NELLA DIRETTA IG CHE VORREBBE MIRIANA VINCITRICE????? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Montano

/ "Katia vs Lulù al GF Vip? Ricciarelli prepotente, ci sta marciando su" A scatenare apprezzamenti positivi nei confronti della coppia c'è anche il modo con cui i due si sono conosciuti e ...ha detto la sua su quanto è successo tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli al GF Vip 6. Senza filtri,si è espresso a prescindere dai rapporti instaurati. Se è noto il legame tra ...Aldo Montano è stato uno dei protagonisti del GFVip. Il campione olimpico di scherma ha lasciato il reality di Mediaset prima di Natale, perché ha deciso di non accettare il prolungamento della trasmi ...Cena saltata per i due ex gieffini Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Ieri sera, l’opinionista sportivo aveva annunciato ai follower che avrebbero preso parte per la prima ...