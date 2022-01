Al cinema un documentario su uno dei soggetti artistici più famosi della storia dell'arte. (Di lunedì 17 gennaio 2022) Opere d’arte che pensiamo di conoscere alla perfezione ma che, sotto sotto, nascondono molti segreti. È il caso della serie di quadri I girasoli di Vincent Van Gogh. Sparsi per il mondo e “raccolti” nel documentario omonimo girato da Mark Bickerstaff – che, al cinema da oggi e fino a mercoledì, promette di fare luce su ogni loro dettaglio recondito. Van Gogh, la sua arte in mano agli scienziati per renderla eterna ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 gennaio 2022) Opere d’che pensiamo di conoscere alla perfezione ma che, sotto sotto, nascondono molti segreti. È il casoserie di quadri I girasoli di Vincent Van Gogh. Sparsi per il mondo e “raccolti” nelomonimo girato da Mark Bickerstaff – che, alda oggi e fino a mercoledì, promette di fare luce su ogni loro dettaglio recondito. Van Gogh, la suain mano agli scienziati per renderla eterna ...

Advertising

RaiCultura : Fellini Open si apre il 17 gennaio 2022 al Cinema Fulgor con l'anteprima nazionale, in collaborazione con Istituto… - GiorgioVolpe : Trovo VERGOGNOSO che a #Roma, in centro, non ci sia un #cinema che proietti questo #documentario #cinemaroma Van G… - stellapigna : RT @Agenzia_Ansa: 'NAPOLI EDEN' di Bruno Colella, è un documentario in cui l'artista napoletana Annalaura di Luggo racconta l'installazione… - unioneculturale : Arriva in sala il documentario 'Il Mondo di Riccardo Domenico Riccardo Peretti Griva. Magistrato e Fotografo'... e… - comingsoonit : #VanGogh - I Girasoli è il documentario che @Adler_Ent porta #AlCinema il 17, 18 e 19 gennaio: diretto da David Bi… -