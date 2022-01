Al bar senza il green pass: titolari di locali sanzionati a Napoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non si fermano i controlli anti-covid. Sanzionate 4 persone per il mancato rispetto delle normative anti contagio. Nei quartieri spagnoli i militari dell’Arma hanno sanzionato 2 titolari di altrettanti locali che consentivano la consumazione di cibi e bevande al banco ed ai tavolini esterni a clienti che non avevano la prevista carta verde. Sono 14 le sanzioni al codice della strada ed uno scooter sequestrato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non si fermano i controlli anti-covid. Sanzionate 4 persone per il mancato rispetto delle normative anti contagio. Nei quartieri spagnoli i militari dell’Arma hanno sanzionato 2di altrettantiche consentivano la consumazione di cibi e bevande al banco ed ai tavolini esterni a clienti che non avevano la prevista carta verde. Sono 14 le sanzioni al codice della strada ed uno scooter sequestrato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

