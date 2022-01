Agropoli | anziano contagiato muore | il messaggio di cordoglio del sindaco

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 84 anni è morto oggi adpositivo al covid. Da diversi giorni era ricoverato in ospedale. Questo ildidel: “Il Covid miete un’altra vittima nella nostra comunità. Questa è una di quelle notizie che non vorremmo mai dare, ma è la realtà che da due anni a questa parte, purtroppo, dobbiamo affrontare. Gaetano era una guida per i suoi familiari e per quanti lo conoscevano. Voglio rivolgere una preghiera per la sua anima e un forte abbraccio alla famiglia, da parte mia e dell’intera amministrazione comunale”. L’era stato precedentemente ricoverato a Vallo della Lucania per un malore. Aveva avuto un problema che aveva richiesto precedentemente il ricovero all’ospedale di Vallo e altri problemi legati all’età. L'articolo ...