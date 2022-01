Agata Scuto ultime notizie: arrestato Rosario, l’avrebbe uccisa e bruciata (Di lunedì 17 gennaio 2022) C’è una clamorosa svolta a dieci anni di distanza dalla scomparsa di Agata Scuto. L’uomo che all’epoca dei fatti era il compagno della madre di Agata, è stato arrestato. Questa storia, era stata portata alla ribalta dalla trasmissione Chi l’ha visto dopo che era arrivata in redazione una lettera anonima che informava i giornalisti del programma di Rai 3 di questa assurda vicenda: Agata è stata segregata e nascosta in cantina, si leggeva sulla lettera. E si parlava non di un allontanamento volontario, ma di ben altro. Da quel momento, grazie anche all’attenzione mediatica su questa storia, sono ripartite le indagini che, a 10 anni di distanza, hanno portato a una conclusione. I carabinieri di Acireale, nel Catanese, hanno arrestato un 60enne per l’omicidio e l’occultamento del cadavere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 17 gennaio 2022) C’è una clamorosa svolta a dieci anni di distanza dalla scomparsa di. L’uomo che all’epoca dei fatti era il compagno della madre di, è stato. Questa storia, era stata portata alla ribalta dalla trasmissione Chi l’ha visto dopo che era arrivata in redazione una lettera anonima che informava i giornalisti del programma di Rai 3 di questa assurda vicenda:è stata segregata e nascosta in cantina, si leggeva sulla lettera. E si parlava non di un allontanamento volontario, ma di ben altro. Da quel momento, grazie anche all’attenzione mediatica su questa storia, sono ripartite le indagini che, a 10 anni di distanza, hanno portato a una conclusione. I carabinieri di Acireale, nel Catanese, hannoun 60enne per l’omicidio e l’occultamento del cadavere ...

Agenzia_Ansa : Un 60nne è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Acireale per l'omicidio e l'occultamento del cadavere… - adr_martini : RT @TgrRaiSicilia: I carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di aver ucciso Agata Scuto. Il corpo della giovane disabile di Acirea… - adr_martini : RT @chilhavistorai3: +++ Agata Scuto: Ex compagno della mamma arrestato dai Carabinieri di #Catania per omicidio e occultamento di cadavere… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Un 60enne è stato arrestato in Sicilia per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Agata Scuto, 22enne scomparsa di c… - oknosureddit : La svolta nel caso di Agata Scuto, 10 anni dopo la scomparsa -