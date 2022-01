Agata Scuto scomparsa | svolta dopo 10 anni nell’inchiesta sul caso della 22enne di Acireale

Advertising

Agenzia_Ansa : Un 60nne è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Acireale per l'omicidio e l'occultamento del cadavere… - sinapsinews : Catania: omicidio e occultamento del cadavere di Agata Scuto, arrestato il 60enne Rosario Palermo… - NewSicilia : Emergono ulteriori dettagli sulle ultime ore di vita della 22enne Agata Scuto e sul rapporto con Rosario Palermo… - cronaca_news : Agata Scuto scomparsa 10 anni fa, arrestato un uomo di 60 anni: è accusato di omicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Agata Scuto

, svolta nelle indagini sulla 22enne scomparsa 10 anni fa: un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Acireale per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di ...ACIREALE -, comparsa nel nulla dieci anni fa, è stata uccisa. Ne sono convinti gli investigatori della procura di Catania che hanno chiesto e ottenuto dal gip un'ordinanza di custodia in carcere nei ...E' Rosario Palermo, l'ex convivente della madre della giovane scomparsa di casa il 4 giugno del 2012, l'uomo arrestato dai Carabinieri della compagnia di Acireale per l'omicidio e l'occultamento del c ...Dopo dieci anni c’è un arresto per l’omicidio di Agata Scuto, la 22enne scomparsa di casa il 4 giugno del 2012, il cui corpo non è stato mai trovato. In manette è finito un 60enne, arrestato dai Carab ...