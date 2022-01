Afghanistan, le donne manifestano e i talebani le disperdono con spray al peperoncino (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo nemmeno sei mesi dalla presa di Kabul da parte dei talebani , in Afghanistan regna ancora il caos . Ieri, davanti all'università della capitale un gruppo di donne , una ventina tra studentesse e ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo nemmeno sei mesi dalla presa di Kabul da parte dei, inregna ancora il caos . Ieri, davanti all'università della capitale un gruppo di, una ventina tra studentesse e ...

Advertising

repubblica : Afghanistan, i talebani reprimono la manifestazione delle donne usando spray al peperoncino [dal nostro inviato Pie… - matteosalvinimi : Nel moderno e rispettoso Afghanistan, precisamente nella provincia di Balkh e di Herat, arriva un altro provvedimen… - _Nico_Piro_ : -#Afghanistan #11gennaio questo video circola sui social, non se ne conosce nè il luogo nè la data (a me pare vecch… - DrazenWBD : RT @ImolaOggi: Onu: 'In Afghanistan, i talebani vogliono escludere le donne da sfera sociale' Lo stesso accade in Italia, per le donne non… - llevaj : RT @ImolaOggi: Onu: 'In Afghanistan, i talebani vogliono escludere le donne da sfera sociale' Lo stesso accade in Italia, per le donne non… -