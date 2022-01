Afghanistan, gruppo di donne manifesta per avere lavoro e istruzione: talebani usano spray al peperoncino per disperderle (Di lunedì 17 gennaio 2022) I talebani hanno sparato spray al peperoncino contro un gruppo di donne che manifestava a Kabul per chiedere il diritto al lavoro e all’istruzione. Al grido di “giustizia” e uguaglianza”, il piccolo gruppo composto da una ventina di donne, si era riunito davanti all’università di Kabul con in mano alcuni striscioni con la scritta ‘Diritti delle donne, diritti umani’. Ma la protesta è stata dispersa dai combattenti talebani arrivati con diversi veicoli. “Quando stavamo vicino all’Università sono arrivati, tre veicoli e i talebani ci hanno spruzzato lo spray al peperoncino”, ha detto una delle manifestanti che ha chiesto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ihanno sparatoalcontro undicheva a Kabul per chiedere il diritto ale all’. Al grido di “giustizia” e uguaglianza”, il piccolocomposto da una ventina di, si era riunito davanti all’università di Kabul con in mano alcuni striscioni con la scritta ‘Diritti delle, diritti umani’. Ma la protesta è stata dispersa dai combattentiarrivati con diversi veicoli. “Quando stavamo vicino all’Università sono arrivati, tre veicoli e ici hanno spruzzato loal”, ha detto una dellenti che ha chiesto ...

