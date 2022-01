AEW | Scaduto il contratto di Cody Rhodes | starebbe lavorando come free agent

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Un recente report di Sean Ross Sapp (tramite Fightful) rivela cheper la All Elite Wrestling senzadalla fine del 2021. Questo renderebbea tutti gli effetti un, ma non significa necessariamente che il wrestler abbia intenzione di lavorare per altre compagnie. Il report di Fightful Il comunicato riporta: “Fightful Select ha appreso che l’attuale AEW TNT Championè tecnicamente un. Ildialla fine del 2021, e lui stain All Elite Wrestling senzada allora. Secondo ...