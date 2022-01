Addio a Salvatore Califano Ex socio dei Lincei | fondò il Lens Laboratorio europeo di spettroscopie

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Si è spento, nato a Napoli il 21 giugno 1931, professore emerito di Chimica fisica presso l’Università di Firenze, dove ha fondato e diretto ildinon lineari ().è statodell’Accademia Nazionale dei, dell’Accademia Europea, della Società Italiana di Chimica, dell’Accademia La Colombaria, dell’Accademia delle Scienze di Torino e organizzatore/direttore di varie scuole (Nato, SIF, Gordon conf.) e congressi internazionali, membro del comitato internazionale della Max Planck Gesellschaft per il programma Minerva (Germania-Israele) in Laser-matter interaction, della sezione di Physical and Biophysical Chemistry dell’IUPAC per il periodo 2002- 2005, del consiglio ...