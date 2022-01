Acr Messina, il club siciliano è in vendita: c’è anche Follieri alla finestra (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il noto imprenditore originario di Foggia già in passato ha provato ad acquistare le quote di Foggia, Palermo e Catania Leggi su mediagol (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il noto imprenditore originario di Foggia già in passato ha provato ad acquistare le quote di Foggia, Palermo e Catania

Advertising

ILOVEPACALCIO : CLAMOROSO, FOLLIERI CI RIPROVA: VUOLE UN CLUB SICILIANO - tifosipalermoit : Club in ansia: chi non vuole o non può spendere, ha una sola via di uscita. Etnei vincolati al bando di febbraio.… - menelpallone : Messina, contagi Covid scesi a due. Si valutano le condizioni di Morelli - TSTARANTO : Serie C/C: ACR Messina, sono due i calciatori positivi -