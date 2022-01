Acconciature capelli 2022: Alfaparf Milano pettina Barbie (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono le cinque Barbie Extra, acconciate da cinque hairstylist professionisti di Alfaparf Milano. E fotografate, come modelle e influencer, in giro per i luoghi simboli di Milano. Le bambole più famose del mondo e più amate dalle bambine, sono le protagoniste di un nuovo progetto benefico. Vestite con i loro look vivaci e stravaganti, le Barbie Extra, che celebrano l’importanza di esprimere sempre la propria personalità, andranno all’asta. Per supportare Dynamo Camp, la onlus benefica che sostiene i bambini affetti da patologie gravi e croniche. L’asta partirà da lunedì 7 febbraio su Charity Stars. Acconciature capelli 2022: tagli e pettinature di Barbie Barbie, la bambola che meglio rappresenta i ... Leggi su amica (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono le cinqueExtra, acconciate da cinque hairstylist professionisti di. E fotografate, come modelle e influencer, in giro per i luoghi simboli di. Le bambole più famose del mondo e più amate dalle bambine, sono le protagoniste di un nuovo progetto benefico. Vestite con i loro look vivaci e stravaganti, leExtra, che celebrano l’importanza di esprimere sempre la propria personalità, andranno all’asta. Per supportare Dynamo Camp, la onlus benefica che sostiene i bambini affetti da patologie gravi e croniche. L’asta partirà da lunedì 7 febbraio su Charity Stars.: tagli eture di, la bambola che meglio rappresenta i ...

