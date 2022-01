Accademia ED - Aperte le iscrizioni per il Master in Giornalismo Automotive

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Torna a marzo, con la terza edizione, ilinpromosso dall'Editoriale Domus: il corso, realizzato in collaborazione con Quattroruote, offre la possibilità di imparare e approfondire la professione del giornalista specializzato nel settore automobilistico e di comprendere, al contempo, i meccanismi che regolano le attività all'interno di una redazione. Il programma. Il percorso prevede un totale di 33 ore formative, suddivise in sei mezze giornate (da cinque ore e mezza ciascuna) in programma nella seconda metà di marzo 2022. Le date delsono le seguenti: dal 22 al 25 e il 30-31 marzo con orario 9.30-13.00 e 14.00-16.00. Il 30 e 31 marzo le lezioni si svolgeranno in presenza, tra l'Auditorium del Gruppo Editoriale Domus a Rozzano e la pista ASC di Vairano. ...

TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Roma. Con il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 03 del 11-01-2022 si so… - reportdifesa : Roma. Con il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 03 del 11-01-2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Accademia Aperte

Si parte il 27 gennaio sui campi dell'del Tennis di Villa San Giovanni con la prima tappa ... Queste tre tappe sarannoanche a giocatori di altre regioni; accade, spesso, che giocatori ...03 del 11 - 01 - 2022 si sonole iscrizioni al concorso per l'accesso alla 1classe dei Corsi Normali dell'Navale di Livorno. La possibilità di concorrere per uno dei 133 posti da ...La terza edizione del corso comincerà il prossimo 22 marzo: ecco tutti i dettagli e le informazioni sul programma ...“L’Accademia per Creature Magiche di Ophelia Bloom” è in preorder in attesa di uscire in libreria a fine mese: già prima della musica, Lorenzo amava il disegno ...