A un passo dalla morte sportiva Dalla Serbia | la drammatica indiscrezione su Djokovic | cosa può travolgerlo

(Di lunedì 17 gennaio 2022) “Dragoslav Sekularac, detto Seki, il Garrincha serbo degli anni 50 e 60, e Dragan Dzajic, leggendaria ala sinistra della Stella Rossa di Belgrado degli anni 60 e 70, sono l'emblema del calcio che muore nella bellezza: sublimi per tecnica e inventiva, fuoriclasse ammirati in tutto il mondo, hanno mietuto successi in patria ma fuori di essa non sono mai riusciti a vincere niente”. Esordisce così Sandro Veronesi con un suo commento sul Corriere della Sera, dove continua stroncando letteralmente Novak, che non ha potuto giocare gli Australian Open per essere un no-vax. Il serbo “alla bellezza ha sempre rinunciato, sostituendola con una disumana solidità fisica e psicologica. Se Federer, magari, può dire che non gioca contro gli avversari ma contro le palline, lui, al contrario, ha sempre mirato a schiantare mentalmente i giocatori che trovava di là ...