A prezzo ribassato l’Amazfit GTR 2e oggi 17 gennaio, solo su Amazon (Di lunedì 17 gennaio 2022) Se pensate che l’Amazfit GTR 2e sia uno smartwatch eccezionale, allora non potete assolutamente perdervi l’occasione di oggi, lunedì 17 gennaio, più unica che rara. Infatti, potrete acquistare questo splendido orologio intelligente su Amazon grazie alla doppia promozione attualmente in corso, con prezzo finale al di sotto dei 100 euro. Per accaparrarvelo non dovrete fare altro che attivare il coupon e acquistarlo a soli 99,90 euro (invece di 149,90 euro di listino) in tre diverse colorazioni: Nero, Grigio e Verde. Inoltre, il prodotto è venduto da Alfa Technologie, ma spedito dall’e-commerce e, grazie ai servizi Prime, potrete riceverlo a casa in 1-2 giorni massimo e senza costi aggiuntivi. Diamo insieme un’occhiata alle sue principali caratteristiche tecniche. Il fantastico Amazfit GTR 2e è una ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Se pensate cheGTR 2e sia uno smartwatch eccezionale, allora non potete assolutamente perdervi l’occasione di, lunedì 17, più unica che rara. Infatti, potrete acquistare questo splendido orologio intelligente sugrazie alla doppia promozione attualmente in corso, confinale al di sotto dei 100 euro. Per accaparrarvelo non dovrete fare altro che attivare il coupon e acquistarlo a soli 99,90 euro (invece di 149,90 euro di listino) in tre diverse colorazioni: Nero, Grigio e Verde. Inoltre, il prodotto è venduto da Alfa Technologie, ma spedito dall’e-commerce e, grazie ai servizi Prime, potrete riceverlo a casa in 1-2 giorni massimo e senza costi aggiuntivi. Diamo insieme un’occhiata alle sue principali caratteristiche tecniche. Il fantastico Amazfit GTR 2e è una ...

Advertising

coseacaos : @maglionibrutti Di solito, a me capita che su Amazon il giorno dopo lo ritrovo ad un prezzo ribassato. mlmlmlm - Sandrocchia15 : RT @alessandrodl87: 'I giovani di oggi non vogliono andare a vivere da soli e non fanno figli' e poi: -Aumenti di tutte le utenze -Prezzo… - beatrissxx : RT @alessandrodl87: 'I giovani di oggi non vogliono andare a vivere da soli e non fanno figli' e poi: -Aumenti di tutte le utenze -Prezzo… - ClaudioDS6 : RT @alessandrodl87: 'I giovani di oggi non vogliono andare a vivere da soli e non fanno figli' e poi: -Aumenti di tutte le utenze -Prezzo… - MrgShoenique : RT @alessandrodl87: 'I giovani di oggi non vogliono andare a vivere da soli e non fanno figli' e poi: -Aumenti di tutte le utenze -Prezzo… -