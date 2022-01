A New York con Patti Smith, una geobiografia (non una guida, ma ci sono posti fantastici sì). L’autrice Pezzino: “La città della libertà che si rigenera” (Di lunedì 17 gennaio 2022) sono pochi i personaggi cui riesce l’impresa clamorosa di trasformarsi in icone viventi. Tra questi c’è senza dubbio Patti Smith, una che probabilmente per vissuto e carattere, un’etichetta simile la rispedirebbe subito al mittente. Ma tant’è. La sua musica e le sue canzoni l’hanno resa leggendaria, la sua vita e il suo percorso artistico sono stati raccontati e analizzati a tal punto da venire persino vivisezionati. Alla mole di libri e di biografie, vere o verosimili, si è aggiunto un progetto italiano che parte da un’idea speciale: raccontare Patti Smith attraverso New York ma che al tempo stesso racconta New York attraverso Patti Smith. L’autrice di questo “ibrido” – A New York con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022)pochi i personaggi cui riesce l’impresa clamorosa di trasformarsi in icone viventi. Tra questi c’è senza dubbio, una che probabilmente per vissuto e carattere, un’etichetta simile la rispedirebbe subito al mittente. Ma tant’è. La sua musica e le sue canzoni l’hanno resa leggendaria, la sua vita e il suo percorso artisticostati raccontati e analizzati a tal punto da venire persino vivisezionati. Alla mole di libri e di biografie, vere o verosimili, si è aggiunto un progetto italiano che parte da un’idea speciale: raccontareattraverso Newma che al tempo stesso racconta Newattraversodi questo “ibrido” – A Newcon ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Sappiate che a noi il cosiddetto #BlueMonday ci fa un gran bel baffo! Noi lo esorcizziamo con Gershwin e i primi… - Agenzia_Ansa : 'Mosca potrebbe spostare armi nucleari vicino alle coste Usa'. Lo scrive il New York Times sottolineando come Putin… - carolafrediani : Ieri in @GuerrediRete ho trattato un tema importante: l'applicazione di tecnologie di AI e automazione ad aspetti c… - EnzaAltieri : RT @wonderful_g: “Dio si tiene un appartamento a New York perchè questa è una città da sballo”. _ Don DeLillo, Underworld ?? Stanley Kubri… - AndreaMarano11 : A New York con Patti Smith, una geobiografia (non una guida, ma ci sono posti fantastici sì). L’autrice Pezzino: “L… -

Ultime Notizie dalla rete : New York Philipp Plein, l'evoluzione della creatività Non stiamo attirando questo tipo di clienti" aveva raccontato lo stilista al New York Times . E guardando la sua ultima collezione si capisce bene di cosa stesse parlando. I "piccoli mostri" ( Lil ...

Usa: Trump contro DeSantis, 'noioso, non mi batterà nel 2024' NEW YORK, 17 GEN Sale la tensione tra l'ex presidente americano Donald Trump e Ron DeSantis, considerati in questo momento i due repubblicani più popolari in America. Secondo Axios, il tycoon e' ...

La prigione da incubo nel cuore di New York ilGiornale.it Hillary Clinton, prima serie per la sua società di produzione Arriva il primo lavoro televisivo per HiddenLight, la società di produzione fondata da Hillary e Chelsea Clinton. Si tratta di una serie tv commissionata dal network britannico Channel 4. (ANSA) ...

Usa: Jill Biden, non pensavo di dover consolare tanto il paese Disastri naturali, la pandemia e le polarizzazioni all'interno del paese. Jill Biden riflette sul suo ruolo da First Lady e confessa che non si aspettava di dover fare così tanto da consolatrice. (ANS ...

Non stiamo attirando questo tipo di clienti" aveva raccontato lo stilista alTimes . E guardando la sua ultima collezione si capisce bene di cosa stesse parlando. I "piccoli mostri" ( Lil ..., 17 GEN Sale la tensione tra l'ex presidente americano Donald Trump e Ron DeSantis, considerati in questo momento i due repubblicani più popolari in America. Secondo Axios, il tycoon e' ...Arriva il primo lavoro televisivo per HiddenLight, la società di produzione fondata da Hillary e Chelsea Clinton. Si tratta di una serie tv commissionata dal network britannico Channel 4. (ANSA) ...Disastri naturali, la pandemia e le polarizzazioni all'interno del paese. Jill Biden riflette sul suo ruolo da First Lady e confessa che non si aspettava di dover fare così tanto da consolatrice. (ANS ...