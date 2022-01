(Di lunedì 17 gennaio 2022)di turisti a. La capitale portoghese a dicembre, tra ponti, mercatini e festività, si è riempita dicome non accadeva da inizio pandemia. Un segnale di fiducia per un paese che ha il piùdial mondo e che, forte anche della scrupolosa applicazione dei protocolli anti-Covid fin dall’ingresso, viene considerato tra i più sicuri dal punto di vista sanitario, persino in tempi di variante Omicron. “Gli alberghi sono quasi pieni, con un 70-80% di percentuale di occupazione. Il, quindi, è tornato a, in città e nella regione. E non sono solo portoghesi: i turisti arrivano dall’estero, soprattutto dall’Europa in questo periodo, ma sono anche nordamericani e brasiliani, che è un mercato molto ...

Advertising

StraNotizie : A Lisbona boom visitatori, alto tasso vaccinazione favorisce ripresa turismo - lifestyleblogit : A Lisbona boom visitatori, alto tasso vaccinazione favorisce ripresa turismo - -

Ultime Notizie dalla rete : Lisbona boom

Lifestyleblog

Il Portogallo viene percepito tra i paesi più sicuri al mondo dal punto di vista sanitariodi turisti a. La capitale portoghese a dicembre, tra ponti, mercatini e festività, si è riempita di visitatori come non accadeva da inizio pandemia. Un segnale di fiducia per un paese che ...Tanto che il governo, per prevenire ildelle infezioni che s'è verificato a causa delle feste ... altro che multe Non l'ho rilevata solo io il 22 dicembre arrivando dae andando a ...Roma, 17 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Boom di turisti a Lisbona. La capitale portoghese a dicembre, tra ponti, mercatini e festività , si è riempita di visitatori come non accadeva da inizio pandemia ...