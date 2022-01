83mila contagi | 287 morti Il bollettino smentisce gli esperti? Omicron | la lezione inglese | Tutto in poche settimane | cosa ci aspetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Continua la discesa della curva epidemiologica, anche se in questo senso più importante e sopratattendibile sarà la giornata di domani, quando i tamponi analizzati non saranno più dimezzati come accade ogni lunedì per via del fine settimana. Ildi oggi, lunedì 17 gennaio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 83.403ati, 76.679 guariti e 287a fronte di 541.298 test, con il tasso di positività che è stato rilevato al 15,4% (-0,7 rispetto a ieri). Nonostante il picco di casi Covid sembra essere alle spalle, è presto per cantare vittoria, dato che la pressione sul sistema sanitario nazionale è ancora alta: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +509 (19.228 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +26 (1.717) a fronte 122 ...