2 date di Bianca Atzei a Milano ad aprile per Veronica, il nuovo album (Di lunedì 17 gennaio 2022) Bianca Atzei a Milano ad aprile per due date-evento dal vivo. L’artista presenterà Veronica, il nuovo album di inediti in uscita il 29 aprile 2022. Due le date in programma, nel corso delle quali presenterà in anteprima il progetto. Bianca Atzei a Milano ad aprile terrà due live il 28 e il 29 del mese al Blue Note. “Senza Veronica non ci sarebbe mai stata ‘questa’ Bianca, è l’anima e la vera essenza, è la parte più forte e autentica di me. Questo è quello che vorrei raccontare attraverso questo nuovo progetto”, le parole di Bianca Atzei sul ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022)adper due-evento dal vivo. L’artista presenterà, ildi inediti in uscita il 292022. Due lein programma, nel corso delle quali presenterà in anteprima il progetto.adterrà due live il 28 e il 29 del mese al Blue Note. “Senzanon ci sarebbe mai stata ‘questa’, è l’anima e la vera essenza, è la parte più forte e autentica di me. Questo è quello che vorrei raccontare attraverso questoprogetto”, le parole disul ...

