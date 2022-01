17 gennaio 1929, il debutto di Braccio di Ferro (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono passati 93 anni da quando il personaggio di Braccio di Ferro (Popeye in lingua originale) fece il suo ingresso nel mondo dei fumetti. Nacque da un’idea di E.C. Segar, un fumettista il cui nonno distribuiva olio d’oliva. L’ambiente familiare influenzò molto i suoi lavori, basti pensare ai nomi dei personaggi Olivia Oyl e Dante Bertolio. Braccio di Ferro era stato ideato inizialmente per essere soltanto un comprimario all’interno della serie The Thimble Theatre, ma in brevissimo tempo ne divenne il protagonista. La serie venne ribattezzata con il suo nome ed ottenne un successo incredibile. I personaggi Un marinaio con un occhio guercio dal temperamento pimpante e dotato di un singolare modo di parlare, così viene rappresentato colui che 93 di anni fa rubò il cuore di migliaia di lettori. Il suo tratto più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono passati 93 anni da quando il personaggio didi(Popeye in lingua originale) fece il suo ingresso nel mondo dei fumetti. Nacque da un’idea di E.C. Segar, un fumettista il cui nonno distribuiva olio d’oliva. L’ambiente familiare influenzò molto i suoi lavori, basti pensare ai nomi dei personaggi Olivia Oyl e Dante Bertolio.diera stato ideato inizialmente per essere soltanto un comprimario all’interno della serie The Thimble Theatre, ma in brevissimo tempo ne divenne il protagonista. La serie venne ribattezzata con il suo nome ed ottenne un successo incredibile. I personaggi Un marinaio con un occhio guercio dal temperamento pimpante e dotato di un singolare modo di parlare, così viene rappresentato colui che 93 di anni fa rubò il cuore di migliaia di lettori. Il suo tratto più ...

