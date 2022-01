14esima giornata Basket Serie A 2021 22 | il punto

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ladi/22, apertasi con i tre anticipi del sabato, ha visto la seconda sconfitta stagionale della capolista Milano all’overtime contro Pesaro(85-82) che riduce così a soli 2 punti il vantaggio sulla Virtus Bologna vincente contro Treviso. Bene Sassari che batte Trento, così come la Fortitudo che passa a Napoli, conquistando tre punti pesantissimi in ottica salvezza. Ok anche Brescia, 88-67 contro Brindisi, e Reggiana che espugna Trieste(83-85)./22: i risultati DERTHONA-CREMONA 97-92 giocata sabato 15/1 VIRTUS BOLOGNA-UNIVERSO TREVISO 84-66 VARESE-VENEZIA 76-68 DINAMO SASSARI-TRENTO 88-90 VL PESARO-OLIMPIA MILANO ...

Milano cade a Pesaro dopo un tempo supplementare, Sassari piega Trento: è questo l'esito dei due lunch match validi per ladi Serie A. L'Olimpia, reduce da due successi in campionato e uno in Eurolega, incassa così la prima sconfitta nel 2022 e vede la Virtus Bologna , vittoriosa sabato contro Treviso, ...Basket A.. Virtus Bologna batte Treviso 84 a 66, le parole di coach Scariolo nel post gara alla Segafredo Arena. Nel post partita della gara con Treviso ha parlato coach Sergio Scariolo : "È ...Un mix equilibrato di macronutrienti e proteine con un apporto calorico costituito per il 55-60% da carboidrati, per il 15-20% da proteine e per il 25-30% da grassi, nel rispetto dei dettami della Die ...La vittoria di Reggio Emilia sul parquet di Trieste, che ha chiuso la quattordicesima giornata di serie A, è stata l’unica nota negativa di una serata quasi perfetta per la Germani. I ragazzi di coach ...