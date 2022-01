10eLotto | fa festa il Veneto | piazzati colpi per oltre 40mila euro

Leggi su consumatore

(Di lunedì 17 gennaio 2022)importanti col: l’ultimo concorso ha regalato tantissime vincite in tutta Italia.grande per una regione Ilcontinua a regalare vincite importanti in tutta Italia. Sono mesi ormai che i concorsi ad estrazione fanno registrareda record in tante città, soprattutto per merito dei giocatori che non smettono di rincorrere L'articolo proviene da Consumatore.com.