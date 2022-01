"100 euro per gli over 50 che non si vaccinano, a Monopoli paghi di più" (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Sai che adesso si paga la multa per gli over 50 che non si vaccinano...100 euro. 100 euro? Per uscire di prigione a Monopoli paghi molto di più...". Non fa sconti Luciana Lizzittetto che a "Che tempo che fa", su Rai3... Leggi su today (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Sai che adesso si paga la multa per gli50 che non si...100. 100? Per uscire di prigione amolto di più...". Non fa sconti Luciana Lizzittetto che a "Che tempo che fa", su Rai3...

Advertising

LaStampa : Multa di 100 euro agli over 50 No Vax, Littizzetto: 'Sai quanto paghi se fai la pipì in strada?' - LaStampa : Obbligo vaccinale, in Austria arrivano multe fino a 3600 euro e in Grecia 100 euro al mese - Giorgiolaporta : Il #decretoCovid non fa sconti a nessuno e si accanisce anche su quei #diversamenteAbili che vivono con meno di 300… - DeTommasiRino : RT @MassimoMalvest1: Con le mie 100 euro dovrete pagarci le chemio. - MonicaRoss301 : Non importa se hai fatto zero, 1 o 2 dosi…NON SARAI MAI VACCINATO ABBASTANZA! #novax per il diritto di dire No al v… -