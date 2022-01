Zona gialla e arancione, regioni che cambiano colore domani: nuove regole (Di domenica 16 gennaio 2022) Campania in Zona gialla e Valle d’Aosta in arancione da domani, lunedì 17 gennaio. Cambia ancora dunque la mappa dei colori in Italia, con la maggior parte delle regioni ormai in fascia gialla. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza alla luce del flusso dei dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss), ministero della Salute e regioni. La variante Omicron continua a correre e i contagi che non scendono sotto i 180mila. Secondo il bollettino diffuso ieri in 24 ore sono stati registrati 180.426 nuovi casi da Coronavirus in Italia e 308 morti. L’ordinanza prevede che la Campania – che “presenta un’incidenza dei contagi pari a 2280,9 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 25,8% ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 gennaio 2022) Campania ine Valle d’Aosta inda, lunedì 17 gennaio. Cambia ancora dunque la mappa dei colori in Italia, con la maggior parte delleormai in fascia. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza alla luce del flusso dei dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss), ministero della Salute e. La variante Omicron continua a correre e i contagi che non scendono sotto i 180mila. Secondo il bollettino diffuso ieri in 24 ore sono stati registrati 180.426 nuovi casi da Coronavirus in Italia e 308 morti. L’ordinanza prevede che la Campania – che “presenta un’incidenza dei contagi pari a 2280,9 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 25,8% ...

