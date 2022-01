Zona bianca | gialla | arancione e rossa | ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 17 gennaio

(Di lunedì 17 gennaio 2022)di seguito laitaliane a partire da172021. Aumentano i contagi e lecambiano il loro colore: ben poche restano in, molte si trovano ora ine, soprattutto, torna la prima, in cui finisce la Valle d’Aosta che sul fronte dei ricoverati nei reparti ordinari sta soffrendo tantissimo. Si “salvano”, invece, Liguria e Sicilia, la cui situazione si è leggermente affievolita negli ultimi giorni: le terapie intensive non hanno superato di poco il limite. Passaggio da, invece, per la Campania. LA ...

Aumentano i contagi, scattano le contromisure. Sette mesi dopo, la Campania abbandona lae torna nella fascia di rischio gialla . Lo ha deciso il ministro della salute Roberto Speranza , con l'ordinanza firmata il 13 gennaio in vigore da lunedì , perché l'11% dei posti letto ......che gestirà sotto l'aspetto amministrativo in collaborazione e condivisione del Consiglio di... "Porta di Comunità" L'assessore al WelfareMaria Manzi: "Siamo molto soddisfatti della ...Da lunedì 17 gennaio, la Campania torna in ‘zona gialla’. Soprattutto in Campania dove il governatore Vincenzo De Luca ha sempre “obbligato” a mantenere le mascherine anche all’aperto. Le altre “restr ...Campania in zona gialla e Valle d'Aosta in arancione da domani, lunedì 17 gennaio. Cambia ancora dunque la mappa dei colori in Italia, con la maggior parte de ...