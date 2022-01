(Di domenica 16 gennaio 2022) Da diverso tempoha lasciato gli Stati Uniti e, pur facendo ancora parte della WWE come ambasciatrice in Giappone, non è più parte del roster. Sembra che per la wrestler nipponica il contratto sia ina breve e che le sensazioni riguardo ad un possibile rinnovo non sono troppo positive. Rinnovo difficile Secondo quanto riportato da Fightful, infatti, il contratto che legaWWE è innel mese di febbraio. C’è ancora qualcheche firmi un nuovo contratto con l’azienda ma la maggior parte dei colleghi si aspetta che l’accordo scadrà senza essere rinnovato. Le stesse fonti indicano che la speranza di rinnovo, che era ancora viva quandoè tornata in Giappone per fare ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Kairi Sane vicina alla scadenza per lei possibilità in AEW e Stardom - - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Il debutto di Kairi Sane non sarebbe una sorpresa - - SpazioWrestling : WWE: Kairi Sane è a un punto di svolta per la sua carriera #KairiSane #WWE - TSOWrestling : Si avvicina la scadenza del contratto di Kairi Sane con la #WWE! #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Kairi

Kairi Sane recently removed the WWE from her Instagram name. She also updated her profile to read “Former #WWE Superstar.” Kairi Sane's ...A new report regarding Kairi Sane has been released and it says there may still be a chance she re-signs with WWE in February.