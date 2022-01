WWE | Bayley trolla un fan | ritornerà davvero alla Rumble?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 16 gennaio 2022)ha subito un infortunio al ginocchio durante un allenamento al Performance Center, e da quel momento i fan aspettano il suo ritorno sul ring. In precedenza, sono circolate delle voci su un possibile ritornoRoyalper la Role Model: infatti, l’evento si svolgerà il 29 gennaio, poco prima del previsto ok per tornare a lottare. E se a dicembre è stata lei stessa a dare delle speranze su un suo imminente ritorno, anche stavolta sembra aver dato un importante indizio. Ritorno o presa in giro?ha risposto ad un fan su Twitter, che riportava un aggiornamento fornito dWrestling Observer Newsletter, dove viene annunciato il ritorno dell’ex campionessa di SmackDown a marzo, come l’ex tag team partner Sasha Banks, escludendo quindi una loro presenza nella rissa reale. ...