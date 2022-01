WhatsApp introduce le reazioni nella nuova versione, ecco l’anteprima. Fra pochi giorni disponibile al download (Di domenica 16 gennaio 2022) WhatsApp sta per aggiornarsi nuovamente e a breve dovrebbe introdurre una novità che sicuramente farà felice i suoi due miliardi di utilizzatori in tutto il mondo. reazioni WhatsApp, 15/1/2022 – Computermagazine.itSembra infatti ormai imminente, come riportato da Hdblog.it, l’introduzione nell’applicazione di messaggistica più utilizzata, delle cosiddette “reazioni”. Si tratta di una funzione che è stata introdotto di recente anche dalla storica app rivale, leggasi Telegram, e che permette appunto di mostrare la propria reazione ad un messaggio. I tempi affinchè questa nuova venga concretizzata sembrano ormai maturi, e dovrebbero riguardare l’aggiornamento all’ulima beta, leggasi la numero 22.2.72, ma solo per iOS, quindi per iPhone, disponibile tramite TestFlight. ... Leggi su computermagazine (Di domenica 16 gennaio 2022)sta per aggiornarsimente e a breve dovrebbe introdurre una novità che sicuramente farà felice i suoi due miliardi di utilizzatori in tutto il mondo., 15/1/2022 – Computermagazine.itSembra infatti ormai imminente, come riportato da Hdblog.it, l’introduzione nell’applicazione di messaggistica più utilizzata, delle cosiddette “”. Si tratta di una funzione che è stata introdotto di recente anche dalla storica app rivale, leggasi Telegram, e che permette appunto di mostrare la propria reazione ad un messaggio. I tempi affinchè questavenga concretizzata sembrano ormai maturi, e dovrebbero riguardare l’aggiornamento all’ulima beta, leggasi la numero 22.2.72, ma solo per iOS, quindi per iPhone,tramite TestFlight. ...

