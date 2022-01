Volley, Vibo Valentia: altri tre positivi, sei contagiati totali (Di domenica 16 gennaio 2022) Non si ferma il focolaio in casa Tonno Callipo Volley. L’esito dei test antigenici eseguiti stamattina ha infatti messo in evidenza tre nuovi casi di positività: si tratta di tre atleti della prima squadra per i quali è stato prontamente disposto l’isolamento domiciliare. I contagi dunque salgono a sei in casa Vibo Valentia, dopo quelli già dichiarati lo scorso venerdì pomeriggio. Proseguono però gli allenamenti per gli atleti che sono risultati negativi ai controlli odierni. Nei prossimi giorni tutto il gruppo squadra sarà sottoposto a un nuovo giro di tamponi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Non si ferma il focolaio in casa Tonno Callipo. L’esito dei test antigenici eseguiti stamattina ha infatti messo in evidenza tre nuovi casi dità: si tratta di tre atleti della prima squadra per i quali è stato prontamente disposto l’isolamento domiciliare. I contagi dunque salgono a sei in casa, dopo quelli già dichiarati lo scorso venerdì pomeriggio. Proseguono però gli allenamenti per gli atleti che sono risultati negativi ai controlli odierni. Nei prossimi giorni tutto il gruppo squadra sarà sottoposto a un nuovo giro di tamponi. SportFace.

Advertising

Wipada68711377 : RT @PowervolleyMI: Il pre gara del match con Vibo Valentia nelle parole di Yuki Ishikawa?? #Superlega #MilanoVibo #FinallyTogether #A… - budgiegentleman : RT @TonnoCallipoVol: ?? FUORI DAL CAMPO Lo schiacciatore francese Luka #Basic in questa confessione a cuore aperto svela passioni e abitudi… - pppppp068 : RT @TonnoCallipoVol: ?? FUORI DAL CAMPO Lo schiacciatore francese Luka #Basic in questa confessione a cuore aperto svela passioni e abitudi… - koomapcy : RT @TonnoCallipoVol: ?? FUORI DAL CAMPO Lo schiacciatore francese Luka #Basic in questa confessione a cuore aperto svela passioni e abitudi… - poemofyuki : RT @TonnoCallipoVol: ?? FUORI DAL CAMPO Lo schiacciatore francese Luka #Basic in questa confessione a cuore aperto svela passioni e abitudi… -