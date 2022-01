Volley | SuperLega | Taranto batte Verona nello scontro salvezza | Gironi e Stefani sugli scudi

(Di domenica 16 gennaio 2022)ha sconfittoper 3-0 (25-23; 25-23; 25-14) nell’unica partita odierna di, il massimo campionato italiano dimaschile. Il match, valido per la 18ma giornata, si è rivelato combattuto: i pugliesi si sono trovati avanti per 19-14 nel primo set, ma sono stati raggiunti sul 23-23 prima di piazzare l’uno-due decisivo; nel secondo parziale i padroni di casa sono stati abili a rimontare da 8-12 e ad avere la meglio in un serrato finale punto a punto; la terza frazione è stata un assolo della Gioiella Prisma, che è così riuscita a imporsi di fronte al proprio pubblico.è tornata al successo dopo tre sconfitte consecutive e ha operato il sorpasso proprioscaligeri in classifica generale: 15 punti contro 12, i pugliesi salgono al nono posto mentre i ...

2021 - 2022Squadra Consar Ravenna Sono ancora sei gli atleti in isolamenti, ma se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno la buona notizia è che cinque si sono negativizzati e si ...Il calendario dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia2022 dimaschile . Dopo aver faticato non poco a chiudere il girone di andata per via del Covid, le otto migliori squadre della prima metà di stagione sono pronte a sfidarsi per il ...Il resoconto di Taranto-Verona, sfida del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile: i padroni di casa vincono in tre set.Continua il periodo difficile per la Tonno Callipo Volley che si ritrova a fare ancora i conti con il Coronavirus. L’esito dei test antigenici eseguiti stamattina ha infatti messo in evidenza tre nuov ...