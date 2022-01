Volley, Modena-Piacenza in tv oggi: orario e diretta streaming Coppa Italia 2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) Tutto pronto per Leo Shoes PerkinElmer Modena-Gas Sales Bluenergy Piacenza, sfida valevole per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022 di Volley maschile. Pochi giorni dopo l’ultimo confronto in campionato, vinto dai Canarini al tie-break, le due formazioni tornano a sfidarsi, ma questa volta l’obiettivo è proseguire la corsa al primo trofeo del nuovo anno. Gli uomini di Andrea Giani, quarti nella classifica del girone di andata, ospitano i piacentini di coach Bernardi, quinti. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 16 gennaio al PalaSport Panini di Modena. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. TV E streaming – La ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Tutto pronto per Leo Shoes PerkinElmer-Gas Sales Bluenergy, sfida valevole per i quarti di finale della Del MonteSuperlegadimaschile. Pochi giorni dopo l’ultimo confronto in campionato, vinto dai Canarini al tie-break, le due formazioni tornano a sfidarsi, ma questa volta l’obiettivo è proseguire la corsa al primo trofeo del nuovo anno. Gli uomini di Andrea Giani, quarti nella classifica del girone di andata, ospitano i piacentini di coach Bernardi, quinti. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 16 gennaio al PalaSport Panini di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. TV E– La ...

Advertising

zazoomblog : Volley Coppa Italia 2022 quarti di finale: Trento-Monza e Modena-Piacenza promettono spettacolo - #Volley #Coppa… - pilloledivolley : Coppe europee: i risultati della due giorni delle italiane?????? - #CLVolleyM 3ª giornata: ???? Fenerbahce 0-3 PERUGIA… - news_modena : Volley Cev Cup, l’andata degli ottavi in Francia è un ko per Modena: si interrompe la striscia di vittorie - news_modena : Volley Cev Cup, l’andata degli ottavi in Francia è un ko per Modena: si interrompe la striscia di vittorie - PayInCrypto : Volley Cev Cup, l’andata degli ottavi in Francia è un ko per Modena: si interrompe la striscia di vittorie -