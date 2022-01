Volley, Coppa Italia: Trento supera facilmente Monza. Imprese di Milano a Civitanova e di Piacenza a Modena (Di domenica 16 gennaio 2022) Giornata di quarti di finale per la Del Monte Coppa Italia Superlega, nonchè giornata di sorprese. Infatti se l’Itas Trentino batte agevolmente una Vero Volley Monza acciaccata, centrando la 13a final four consecutiva, negli altri match di giornata i pronostici sono completamente saltati. La Lube Civitanova perde in casa contro una straordinaria PowerVolley Milano, proprio negli stessi minuti in cui la Gas Sales Bluenergy Piacenza riesce ad avere la meglio sui padroni di casa di Modena. Il match della BLM Group Arena è a senso unico fin dal primo momento. Angelo Lorenzetti, coach dei trentini, schiera in campo la formazione ideale, con i soliti “tre schiacciatori” che tanto bene stanno facendo in questa stagione. Monza ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) Giornata di quarti di finale per la Del MonteSuperlega, nonchè giornata di sorprese. Infatti se l’Itas Trentino batte agevolmente una Veroacciaccata, centrando la 13a final four consecutiva, negli altri match di giornata i pronostici sono completamente saltati. La Lubeperde in casa contro una straordinaria Power, proprio negli stessi minuti in cui la Gas Sales Bluenergyriesce ad avere la meglio sui padroni di casa di. Il match della BLM Group Arena è a senso unico fin dal primo momento. Angelo Lorenzetti, coach dei trentini, schiera in campo la formazione ideale, con i soliti “tre schiacciatori” che tanto bene stanno facendo in questa stagione....

