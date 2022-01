Volley, Coppa Italia 2022: Trento batte Monza in tre set e accede alle Final Four (Di domenica 16 gennaio 2022) Itas Trentino batte senza problemi una rimaneggiata Vero Volley Monza, nella sfida valevole per i quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022 di Volley maschile. La formazione di coach Lorenzetti si impone in tre set in poco più di un’ora di gioco: 3-0 (25-16, 25-13, 25-21) il risultato Finale. Trento mostra fin da subito grande efficacia sia nei fondamentali di attacco che in quelli di difesa, realizzando quattro muri nel primo set. Tanti problemi in ricezione, invece, per gli uomini di Eccheli, che in diverse situazioni mostrano una certa confusione nella costruzione delle azioni d’attacco. La formazione di casa trova subito un vantaggio importante per chiudere il primo set, e trova ancora meno ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Itas Trentinosenza problemi una rimaneggiata Vero, nella sfida valevole per i quarti die della Del MonteSuperlegadimaschile. La formazione di coach Lorenzetti si impone in tre set in poco più di un’ora di gioco: 3-0 (25-16, 25-13, 25-21) il risultatoe.mostra fin da subito grande efficacia sia nei fondamentali di attacco che in quelli di difesa, realizzando quattro muri nel primo set. Tanti problemi in ricezione, invece, per gli uomini di Eccheli, che in diverse situazioni mostrano una certa confusione nella costruzione delle azioni d’attacco. La formazione di casa trova subito un vantaggio importante per chiudere il primo set, e trova ancora meno ...

Advertising

sportface2016 : #Volley, #CoppaItalia: #Trento batte #Monza in tre set e accede alle Final Four - assurdopensare_ : RT @pilloledivolley: Coppa Italia: nel quarto di finale della BLM Group Arena Trento supera Monza 3-0 e si qualifica per la Final Four dove… - 0111_kaede : RT @pilloledivolley: Coppa Italia: nel quarto di finale della BLM Group Arena Trento supera Monza 3-0 e si qualifica per la Final Four dove… - pilloledivolley : Coppa Italia: nel quarto di finale della BLM Group Arena Trento supera Monza 3-0 e si qualifica per la Final Four d… - zazoomblog : LIVE – Civitanova-Milano 14-12: quarti Coppa Italia 2022 volley in DIRETTA - #Civitanova-Milano #14-12: #quarti -