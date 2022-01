Volley, Conegliano-Roma in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) Tutto pronto per Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano-Acqua&Sapone Roma Volley Club, partita valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Le Pantere di Santarelli vanno a caccia dei tre punti davanti ai propri tifosi per tornare leader in solitaria, sfruttando anche lo stop forzato di Monza. Le giallorosse di Saja invece scenderanno sul difficile campo veneto per provare a migliorare il bottino di 8 punti che al momento vale la penultima posizione in classifica. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di domenica 16 gennaio al PalaVerde di Villorba (Treviso). Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Tutto pronto per Prosecco Doc Imoco-Acqua&SaponeClub, partita valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato diA1. Le Pantere di Santarelli vanno a caccia dei tre punti davanti ai propri tifosi per tornare leader in solitaria, sfruttando anche lo stop forzato di Monza. Le giallorosse di Saja invece scenderanno sul difficile campo veneto per provare a migliorare il bottino di 8 punti che al momento vale la penultima posizione in classifica. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di domenica 16 gennaio al PalaVerde di Villorba (Treviso). Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. CALENDARIO ...

