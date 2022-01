Volley, calendario quarti Coppa Italia maschile 2022: date, orari e diretta tv (Di domenica 16 gennaio 2022) Il calendario dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega 2022 di Volley maschile. Dopo aver faticato non poco a chiudere il girone di andata per via del Covid, le otto migliori squadre della prima metà di stagione sono pronte a sfidarsi per il primo trofeo del nuovo anno. I campioni in carica di Civitanova ospitano Milano, mentre Trento se la vedrà con Monza. Modena invece incontrerà Piacenza e infine Perugia sfiderà Padova. Le gare dei quarti sono in programma domenica 16 gennaio 2022, eccezion fatta per Perugia-Padova che andrà in scena mercoledì 19 gennaio. Di seguito il programma dettagliato e come vedere in diretta tv e streaming le partite. STREAMING E TV – Tutte le partite dei ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Ildeidi finale della Del MonteSuperLegadi. Dopo aver faticato non poco a chiudere il girone di andata per via del Covid, le otto migliori squadre della prima metà di stagione sono pronte a sfidarsi per il primo trofeo del nuovo anno. I campioni in carica di Civitanova ospitano Milano, mentre Trento se la vedrà con Monza. Modena invece incontrerà Piacenza e infine Perugia sfiderà Padova. Le gare deisono in programma domenica 16 gennaio, eccezion fatta per Perugia-Padova che andrà in scena mercoledì 19 gennaio. Di seguito il programma dettagliato e come vedere intv e streaming le partite. STREAMING E TV – Tutte le partite dei ...

