(Di domenica 16 gennaio 2022) Una delle storie più forti della seconda puntata di C’èper te, andata in onda nella prima serata di ieri di Canale 5, è stata quella di, madre 33ennedalperché rimasta incinta prima di sposarsi.dalC’èper te... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Vivienne ripudiata dal padre musulmano a C’è posta per te: ecco cosa è successo dopo, i rapporti oggi - IsaeChia : #CePostaperTe, Vivienne ripudiata dal padre perché incinta prima delle nozze: “Doveva dirmi la verità,ma non l’avre… -

Ultime Notizie dalla rete : Vivienne ripudiata

La storia della ragazzadal padre perché rimasta incinta prima del matrimonio ha commosso il pubblico L'articolo C'è Posta per Te,e il papà oggi: cos'è successo dopo la puntata proviene da Gossip e Tv . ...Una delle storie della seconda puntata di C'è posta per te , andata in onda nella prima serata di ieri di Canale 5, è stata quella di, giovane madre 33enne. La donna è statadal padre perché rimasta incinta prima del matrimonio. L'uomo, che vive a Palermo con la compagna, è originario dell'Egitto e di religione ...Vivienne ripudiata dal padre musulmano a C'è posta per te: ecco cosa è successo dopo la puntata andata in onda ieri su Canale 5.C’è Posta per Te è uno dei programmi di punta di Mediaset e di Maria De Filippi. Le storie appassionano i telespettatori che vogliono sapere cos’è successo dopo la registrazione delle puntate che avvi ...