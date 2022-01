Vivienne a C’è Posta Per Te, incinta prima del matrimonio e il padre la ripudia: “Non ti perdono” (Di domenica 16 gennaio 2022) Con C’è Posta Per Te siamo abituati ai dramma familiari siculi e calabresi, con le suocere che allontanano le nuore e i genitori che ripudiano i figli, ma la storia di Vivienne e Emad fa sembrare le altre dei cinepanettoni. Quello che Maria De Filippi ha raccontato ieri sera pare un episodio risalente al medioevo. Maria De Filippi: la storia di Vivienne e Emad. “Sembra una storia d’altri tempi perché il padre si rifiuta di vederla. Tutto perché lei è rimasta incinta prima di sposarsi. Lei da allora è diventata madre per la terza volta e sempre con lo stesso compagno. Vivienne mi ha detto ‘Il mio fidanzato mi chiede di sposarlo da 12 anni e io sto aspettando a dirgli di sì perché il mio sogno è quello che mio padre mi accompagni ... Leggi su biccy (Di domenica 16 gennaio 2022) Con C’èPer Te siamo abituati ai dramma familiari siculi e calabresi, con le suocere che allontanano le nuore e i genitori cheno i figli, ma la storia die Emad fa sembrare le altre dei cinepanettoni. Quello che Maria De Filippi ha raccontato ieri sera pare un episodio risalente al medioevo. Maria De Filippi: la storia die Emad. “Sembra una storia d’altri tempi perché ilsi rifiuta di vederla. Tutto perché lei è rimastadi sposarsi. Lei da allora è diventata madre per la terza volta e sempre con lo stesso compagno.mi ha detto ‘Il mio fidanzato mi chiede di sposarlo da 12 anni e io sto aspettando a dirgli di sì perché il mio sogno è quello che miomi accompagni ...

