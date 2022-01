Violenza sulle donne, in Sicilia il maggior numero di violazioni dei divieti di avvicinamento (Di domenica 16 gennaio 2022) Nemmeno una sentenza di tribunale riesce a fermare gli autori di Violenza. In Sicilia , secondo un report della Polizia di Stato, si registra il numero record di violazioni dei divieti di ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 16 gennaio 2022) Nemmeno una sentenza di tribunale riesce a fermare gli autori di. In, secondo un report della Polizia di Stato, si registra ilrecord dideidi ...

Advertising

SkyTG24 : #Roma, il bracciale anti-stalker suona e lei fa arrestare ex compagno - carlaruocco1 : Emergono notizie sempre più gravi e inquietanti sulle #violenzesessuali compiute a #Milano nella notte di… - valentino8791 : @Paomiao2004 @Controcorrentv @vladiluxuria Le donne sono come selvaggina per la loro legge. La violenza sessuale è… - Charlot52995180 : È più facile dare la colpa alle origini e alla religione degli aggressori piuttosto che guardare in faccia il probl… - Bartolo30929025 : Però dire che la sinistra pensa più agli immigrati che alla violenza sulle donne è davvero scandaloso #controcorrente -