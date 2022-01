Viola: "La mia vita sotto scorta è molto complicata. Non ho libertà" (Di domenica 16 gennaio 2022) “La mia vita sotto scorta? molto complicata, vuol dire vivere senza libertà”. Lo ha detto al programma ‘Mezz’ora in più’ su Rai3 l’immunologa Antonella Viola, finita sotto scorta dopo le minacce di morte dai No vax con un proiettile. “Mi dispiace tantissimo per i carabinieri che debbono starmi dietro, così cerco di adeguare le mie giornate per non pesare troppo su di loro”, ha proseguito.“Io non mi sono scontrata con i No vax, il motivo per cui sono stata minacciata è perché sostengo che i bambini debbano essere vaccinati - ha spiegato - E questo non posso non dirlo perché andrei contro le mie convinzioni, sarei uno scienziato da eliminare”. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 gennaio 2022) “La mia, vuol dire vivere senza”. Lo ha detto al programma ‘Mezz’ora in più’ su Rai3 l’immunologa Antonella, finitadopo le minacce di morte dai No vax con un proiettile. “Mi dispiace tantissimo per i carabinieri che debbono starmi dietro, così cerco di adeguare le mie giornate per non pesare troppo su di loro”, ha proseguito.“Io non mi sono scontrata con i No vax, il motivo per cui sono stata minacciata è perché sostengo che i bambini debbano essere vaccinati - ha spiegato - E questo non posso non dirlo perché andrei contro le mie convinzioni, sarei uno scienziato da eliminare”.

