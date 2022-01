(Di domenica 16 gennaio 2022) Nella22ª giornata di Serie A,edpareggiano per 1-1. In gol

Advertising

Tg3web : A Venezia la salsedine minaccia la basilica di San Marco, ma i lavori a difesa della piazza sono in ritardo. Questo… - SkySport : Nani dopo Venezia-Empoli: 'Inizio positivo, ma sappiamo che la strada è ancora lunga' #SkySport #SerieA #SkySerieA… - zaiapresidente : ????? In 'diretta' da Venezia: il tramonto sulla laguna con le Dolomiti rosa sullo sfondo. Il Veneto è Bellezza!… - kulusecsi : RT @Swaffle_7: Venezia-Empoli 1-1 Juventus-Empoli 0-1 - Mediagol : VIDEO Venezia-Empoli: Okereke risponde a Zurkowski, Nani decisivo. Il film della gara -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Venezia

Si tratterà quindi di una diretta streaming. Per accedere ai contenuti dell'emittente ... I sardi hanno 16 punti e sono a 1 lunghezza dalla salvezza dove si trova il. La squadra rossoblù ...DIRETTA/ Brescia Brindisistreaming tv: lo scintillante duo della Leonessa ALLUNGANO I ... nel primo impegno del 2022, sul campo di, con la formazione partenopea che resta comunque in ...News locali di Venezia, notizie Mogliano Veneto, notizie Treviso e provincia News di cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie sempre aggiornate.La società meteorologica alpino-adriatica ha registrato per prima in Italia gli effetti dell'esplosione del vulcano sottomarino del Pacifico ...