Venturato: “Abbiamo meritato il pareggio e poteva starci anche la vittoria” (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiFerrara – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Roberto Venturato ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore della Spal dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Caserta. Analisi – Siamo partiti con il freno a mano tirato, venendo da un lungo periodo di inattività e avendo avuto ventidue calciatori con il covid che non si sono potuti nemmeno allenare. Ritrovare il ritmo partita non è stato semplice, però ci sono state caparbietà, concentrazione e attenzione. Abbiamo concesso una ripartenza in modo superficiale che ci ha messo in difficoltà, perché andare sotto non è mai facile, però siamo stati bravi a creare tre situazioni, anche nel primo tempo, Abbiamo preso un palo, Abbiamo avuto un’occasione importante con Colombo. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiFerrara – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Robertoha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore della Spal dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Caserta. Analisi – Siamo partiti con il freno a mano tirato, venendo da un lungo periodo di inattività e avendo avuto ventidue calciatori con il covid che non si sono potuti nemmeno allenare. Ritrovare il ritmo partita non è stato semplice, però ci sono state caparbietà, concentrazione e attenzione.concesso una ripartenza in modo superficiale che ci ha messo in difficoltà, perché andare sotto non è mai facile, però siamo stati bravi a creare tre situazioni,nel primo tempo,preso un palo,avuto un’occasione importante con Colombo. ...

Venturato: "Abbiamo meritato il pareggio e poteva starci anche la vittoria" anteprima24.it Spal – Benevento, Venturato: “Potevamo vincerla, abbiamo concesso poco” Queste le dichiarazioni di Roberto Venturato dopo Spal – Benevento: “Siamo partiti un po’ col freno a mano tirato, ma si veniva da un lungo periodo senza giocare e soprattutto 22 dei ragazzi hanno avu ...

Spal Benevento 1-1, Da Riva trova il pareggio nel finale Ferrara, 16 gennaio 2022 - Un colpo da biliardo di Da Riva a tre minuti dalla fine regala alla Spal il pareggio col Benevento, interrompendo finalmente la striscia di quattro sconfitte casalinghe cons ...

