Venezia-Empoli, Serie A: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di domenica 16 gennaio 2022) Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia va in scena la delicata sfida salvezza fra Venezia ed Empoli, due squadre rivelazione di questo campionato, entrambe con le carte in regola per confermarsi in massima Serie. Venezia-Empoli vale il 22esimo turno di Serie A e prenderà il via alle ore 15:00 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa, nonostante debbano ancora recuperare la sfida contro la Salernitana rinviata per Covid, si trovano in 17esima posizione con 17 punti, momentaneamente in zona salvezza, a +1 sul Cagliari 18esimo. Per la squadra di Zanetti giovedì è arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta (2 a 0) che allunga a 3 la Serie di sconfitte consecutive fra campionato e coppa. Nelle scorse 2 giornate, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Allo stadio Pier Luigi Penzo diva in scena la delicata sfida salvezza fraed, due squadre rivelazione di questo campionato, entrambe con le carte in regola per confermarsi in massimavale il 22esimo turno diA e prenderà il via alle ore 15:00 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa, nonostante debbano ancora recuperare la sfida contro la Salernitana rinviata per Covid, si trovano in 17esima posizione con 17 punti, momentaneamente in zona salvezza, a +1 sul Cagliari 18esimo. Per la squadra di Zanetti giovedì è arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta (2 a 0) che allunga a 3 ladi sconfitte consecutive fra campionato e coppa. Nelle scorse 2 giornate, ...

Advertising

CarolRadull : Today's Serie A fixtures 2:30 P. M | Sassuolo vs Verona 5:00 P. M | Venezia Vs Empoli 8:00 P. M | As Roma Vs Cag… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Venezia-Empoli: formazioni e dove vederla #VeneziaEmpoli #seriea #16gennaio - andreastoolbox : Probabili formazioni di Venezia Empoli | Sky Sport - ariolsz : Ma adesso passiamo rrrragazzi ai pronostici di serie a Sassuolo-Verona DDUE Venezia-Empoli UNOO Roma-Cagliari ICSSS - F9_Futbol : Today's #SerieA matches ? 11:30 AM ?? US Sassuolo Calcio v Hellas Verona FC ? 02:00 PM ?? Venezia FC v Empoli FC… -