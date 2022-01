Venezia-Empoli, le formazioni ufficiali: tante assenze per Zanetti! (Di domenica 16 gennaio 2022) formazioni ufficiali. Empoli in cerca del riscatto dopo il ko al Castellani contro il Sassuolo: Stojanovic e Fiamozzi i terzini, Henderson trequartista dietro a Pinamonti. Altra conferma per Bajrami. Nel Venezia, invece, numerose assenze: Lezzerini sostituisce Romero, Cuisance ancora titolare al fianco di Crnigoy e Tessmann per cercare di risollevarsi. Tridente composto da Aramu-Henry-Kiyne. Venezia Empoli formazioniVenezia (4-3-3): Lezzerini, Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro, Crnigoj, Tessmann, Cuisance, Aramu, Henry, Kiyne Empoli (4-2-3-1): Vicario, Stojanovic, Ismajili, Tonelli, Fiamozzi, Zurkowski, Ricci, Bandinelli, Henderson, Bajrami, Pinamonti Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 16 gennaio 2022)in cerca del riscatto dopo il ko al Castellani contro il Sassuolo: Stojanovic e Fiamozzi i terzini, Henderson trequartista dietro a Pinamonti. Altra conferma per Bajrami. Nel, invece, numerose: Lezzerini sostituisce Romero, Cuisance ancora titolare al fianco di Crnigoy e Tessmann per cercare di risollevarsi. Tridente composto da Aramu-Henry-Kiyne.(4-3-3): Lezzerini, Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro, Crnigoj, Tessmann, Cuisance, Aramu, Henry, Kiyne(4-2-3-1): Vicario, Stojanovic, Ismajili, Tonelli, Fiamozzi, Zurkowski, Ricci, Bandinelli, Henderson, Bajrami, Pinamonti Matteo Brignone

Advertising

CarolRadull : Today's Serie A fixtures 2:30 P. M | Sassuolo vs Verona 5:00 P. M | Venezia Vs Empoli 8:00 P. M | As Roma Vs Cag… - DarioPiro83 : Il mio pronostico su Venezia Empoli è 1-3 marcatori M. Aramu,A. Pinamonti #campionatopronostici @pronostici22 - andreastoolbox : Venezia Empoli, il risultato in diretta live della partita di Serie A | Sky Sport - KimdeMikrofon : ?? Italya Serie A ?? Venezia ??? Empoli ? 17:00 ?? @ssporttr 2 ???? @ssportplustr ?? @eemirhanerdogan - DanielWilhelms3 : Venezia v Empoli: Empoli (Draw no bet) @ 1.82 (1 units) -