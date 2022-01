Venezia | Aramu | «Nani non lo scoprio io Cuisance ha qualità»

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Aramu: 'Cuisance e Nani grandi innesti, spero ci diano una mano' - susydigennaro : RT @napolimagazine: VENEZIA - Aramu: 'Cuisance e Nani grandi innesti, spero ci diano una mano' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Aramu: 'Cuisance e Nani grandi innesti, spero ci diano una mano' - napolimagazine : VENEZIA - Aramu: 'Cuisance e Nani grandi innesti, spero ci diano una mano' - apetrazzuolo : VENEZIA - Aramu: 'Cuisance e Nani grandi innesti, spero ci diano una mano' -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Aramu

Calcio News 24

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Mattia, fantasista del, ha parlato prima del calcio d'inizio della sfida contro l'Empoli: le sue parole Ai microfoni di DAZN, Mattiaha parlato prima di- Empoli. DICHIARAZIONI - "...FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Cuisance, Tessmann, Crnigoj;, Henry, Kiyine. All. ZanettiEMPOLI (4 - 3 - 2 - 1): Vicario; Stojanovic, ...L’attaccante esterno del Venezia Mattia Aramu ha parlato a DAZN prima del match contro l’Empoli: “Sicuramente sono arrivati innesti importanti. Cuisance ha qualità ed esperienza pur essendo giovane, N ...Queste le formazioni ufficiali di Venezia-Empoli, in programma alle 15:00. Mister Zanetti sceglie Lezzerini fra i pali e ritrova Caldara in difesa. In mezzo al campo c'è Cuisance, ...