Variante Omicron Italia, Sileri: “Entro fine 2022 raggiungerà tutti” (Di domenica 16 gennaio 2022) “La Variante Omicron raggiungerà tutti, non c’è scampo. Non c’è dubbio che Entro la fine del 2022, salvo un’altra Variante, io credo che quasi tutta la popolazione bene o male incontrerà questa Variante”. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, risponde così a Domenica In, su Rai1. “raggiungerà tutti. Poi c’è chi è vaccinato e chi non è vaccinato, che avrà problemi”, dice Sileri. “Se non arriva un’altra Variante, Entro la fine del 2022 quasi tutta la popolazione bene o male avrà incontrato questa Variante”. “Dovremo convivere con un virus. Non so se la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 gennaio 2022) “La, non c’è scampo. Non c’è dubbio cheladel, salvo un’altra, io credo che quasi tutta la popolazione bene o male incontrerà questa”. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, risponde così a Domenica In, su Rai1. “. Poi c’è chi è vaccinato e chi non è vaccinato, che avrà problemi”, dice. “Se non arriva un’altraladelquasi tutta la popolazione bene o male avrà incontrato questa”. “Dovremo convivere con un virus. Non so se la ...

Agenzia_Ansa : 'In paesi come l'Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando moltissimo al picco' della variante Omicron del Covid. Lo… - istsupsan : ???S. Brusaferro: 'L’epidemia si trova in una fase delicata; persistente aumento di casi e ospedalizzazioni. L'eleva… - Agenzia_Ansa : 'La variante Omicron raggiungerà tutti, non c'è scampo. Non c'è dubbio che entro la fine del 2022, salvo che arrivi… - carmen_badica : RT @xBlack_Swan81: 'Se sei ?? , Omicron è come un raffreddore ??' Ah,si? Solo per i ?? ? E spiegami,essere diversamente intelligente...se Pf… - blindfold_off : RT @RadioGenova: Napoli, tutti terrorizzati dalla variante Omicron. Sempre un passo avanti. -