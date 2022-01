Vaccino: record somministrazioni prime dosi con obbligo per over50. Quasi 700mila negli ultimi 10 giorni (Di domenica 16 gennaio 2022) Locatelli, coordinatore Comitato Tecnico Scientifico: numeri straordinari. Accelera anche la terza dose di richiamo che ormai è stata ricevuta da 27 milioni gli italiani Leggi su tg.la7 (Di domenica 16 gennaio 2022) Locatelli, coordinatore Comitato Tecnico Scientifico: numeri straordinari. Accelera anche la terza dose di richiamo che ormai è stata ricevuta da 27 milioni gli italiani

