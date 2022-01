Vaccino covid, terza dose e terapia intensiva: i nuovi dati (Di domenica 16 gennaio 2022) covid e Vaccino covid con terza dose. Cosa dicono gli ultimi dati? “Nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster, l’efficacia nel prevenire la diagnosi” di covid-19 “e i casi di malattia severa è pari rispettivamente al 68,8% e al 98%”, sottolinea l’Istituto superiore di sanità, nel report esteso sull’andamento dell’epidemia in Italia. “L’efficacia del Vaccino (riduzione del rischio rispetto ai non vaccinati) nel prevenire la diagnosi di infezione Sars-CoV-2 – dettaglia l’Iss – è pari a 71% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 57% tra i 91 e 120 giorni, e 34% oltre 120 giorni. Rimane elevata l’efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa: 95% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 gennaio 2022)con. Cosa dicono gli ultimi? “Nei soggetti vaccinati conaggiuntiva/booster, l’efficacia nel prevenire la diagnosi” di-19 “e i casi di malattia severa è pari rispettivamente al 68,8% e al 98%”, sottolinea l’Istituto superiore di sanità, nel report esteso sull’andamento dell’epidemia in Italia. “L’efficacia del(riduzione del rischio rispetto ai non vaccinati) nel prevenire la diagnosi di infezione Sars-CoV-2 – dettaglia l’Iss – è pari a 71% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 57% tra i 91 e 120 giorni, e 34% oltre 120 giorni. Rimane elevata l’efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa: 95% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 ...

Advertising

VittorioSgarbi : Vaccino anti Covid: garantire la libertà di chi non vuole farlo. Senza ricatti. Senza ritorsioni.… - GuidoDeMartini : SI FA STRADA UN’IPOTESI PREOCCUPANTE. I dati ufficiali del governo del Regno Unito parrebbero suggerire che la popo… - Adnkronos : #Melandri: 'Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa… - PanaMalapius : RT @solounastella: Vaccino, green pass e stato d'emergenza: Amnesty International denuncia le discriminazioni in Italia - seta_grezza : RT @GuidoDeMartini: SI FA STRADA UN’IPOTESI PREOCCUPANTE. I dati ufficiali del governo del Regno Unito parrebbero suggerire che la popolazi… -