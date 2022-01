Vaccino covid, Burioni: “Ha evitato catastrofe con milioni di morti” (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Vaccino anti-covid “ha evitato una catastrofe con milioni di morti. Rifiutare il Vaccino è irrazionale”. Sono le parole del professor Roberto Burioni, ospite di Che tempo che fa, sul quadro dell’epidemia covid in Italia oggi. I contagi sono aumentati nelle ultime settimane, trainati dalla variante Omicron, che appare più trasmissibile rispetto alla variante Delta. “Il virus è mutato in modo tale da capire come ingannare il Vaccino, ma pare abbia dovuto pagare un prezzo: essere un po’ più buono. Nei vaccinati con 3 dosi sicuramente dà una sindrome che nella gran parte dei casi è estremamente lieve”, dice Burioni. “Il motivo per cui non abbiamo assistito ad una catastrofe senza ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 gennaio 2022) Ilanti-“haunacondi. Rifiutare ilè irrazionale”. Sono le parole del professor Roberto, ospite di Che tempo che fa, sul quadro dell’epidemiain Italia oggi. I contagi sono aumentati nelle ultime settimane, trainati dalla variante Omicron, che appare più trasmissibile rispetto alla variante Delta. “Il virus è mutato in modo tale da capire come ingannare il, ma pare abbia dovuto pagare un prezzo: essere un po’ più buono. Nei vaccinati con 3 dosi sicuramente dà una sindrome che nella gran parte dei casi è estremamente lieve”, dice. “Il motivo per cui non abbiamo assistito ad unasenza ...

